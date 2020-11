Presidente da Embratur diz que Brasil preserva o meio ambiente e elogia Salles

O presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Gilson Machado, afirmou nesta terça-feira, 10, que o Brasil preserva o meio ambiente, que chamou de "o maior patrimônio brasileiro". Em evento no Palácio do Planalto sobre a retomada das atividades do setor de turismo, Machado elogiou a atuação do ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente.



Para Machado, Salles cuida com "maestria" da área ambiental, apesar dos alto índices de desmatamento e queimadas no biomas da Amazônia e Pantanal registrados neste ano.



O presidente da Embratur destacou ainda que, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o País que tem a maior probabilidade de crescimento no pós pandemia. Ele reconheceu, contudo, que o setor aéreo passa por dificuldades e precisa ser destravado, assim como o setor de cruzeiros, algo que afirmou que o governo já trabalha para fazer.



Machado ressaltou que a área do turismo foi muito afetada pela pandemia da covid-19, mas que o setor conta com o apoio do governo e segue a linha de "sobrevivência". Ele destacou o Brasil tem um "déficit na balança do turismo", mas conta com potencial para expandir a atividade turística. "Será um novo recomeço e quem sabe o turismo não tenha mais ou igual importância ao agronegócio", comentou.