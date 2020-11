Mourão diz que Estados e municípios estão 'nadando em recursos'

"O Brasil conseguiu nessa situação difícil da pandemia superar com louvor os problemas apresentados. Estamos vendo a economia, o setor privado da economia, voltando à vida. Os índices melhorando. E isso é fruto de quê? De medidas que foram tomadas pelo governo, que não hesitou não só em abrir crédito, como em postergar o pagamento de impostos. Os nossos Estados e municípios estão nadando em recursos porque eles tiveram contas adiadas a serem pagas, receberam recursos extras vindos do governo federal e a arrecadação não caiu ao ponto como se julgava que ia cair".



Do vice-presidente Hamilton Mourão durante live do banco Itaú nesta segunda-feira, 9. Mourão disse na conversa ao vivo que o País superou as "previsões catastróficas" decorrentes da pandemia da covid-19 e estimou que estimativas de perdas no crescimento devem ficar abaixo do previsto.