Saúde: País registra 630 mortes por covid-19 em 24h, total chega a 161.736

O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira, 5, que, nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 630 mortes por covid-19, elevando o total de óbitos para 161.736.



De ontem para hoje, 22.294 novos casos da covid-19 foram contabilizados no País. Assim, o total de registros no Brasil chegou a 5.612.319.



O Ministério da Saúde informou que os dados relativos aos pacientes já recuperados da doença, os em acompanhamento e mortes em investigação são os mesmos divulgados ontem, 4, e não foram atualizados, em razão dos problemas enfrentados pela Pasta nesta quinta-feira com um vírus nos computadores.



"São dados calculados pelo próprio Ministério da Saúde após análise e consulta de informações detalhadas nos sistemas, portanto, em função dos problemas enfrentados nesta quinta-feira (5), não foi possível atualizá-los. É importante ressaltar que as informações não sofrerão qualquer prejuízo", informou o ministério ao divulgar os dados hoje.



Mais cedo, a Pasta informou que identificou um vírus em computadores hoje e, por isso, bloqueou o acesso à internet, às redes e aos sistemas de telefone da pasta. A medida foi tomada por motivos de segurança, para evitar a propagação do vírus.



"Até o momento, não há indícios de que o vírus seja uma tentativa de invasão, pois não houve danos à integridade dos dados", disse o ministério.