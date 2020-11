Solidariedade: em 24h, vira-lata atropelada ganha quase R$ 10 mil para cirurgia

Cachorrinha passou por uma cirurgia e deve receber alta nesta quinta-feira (5) (foto: Arquivo Pessoal ) 24 horas de mobilização em prol de arrecadar R$ 5 mil para pagar o tratamento de uma vira-lata caramelo atropelada, a campanha, promovida por moradores de São Sebastião, rendeu quase R$ 10 mil. Mais de 150 pessoas contribuíram. O acidente aconteceu na noite da última segunda-feira (2/11), em uma rua da região administrativa. Em pouco mais dede mobilização em prol de arrecadarpara pagar o tratamento de umaatropelada, a campanha, promovida por moradores de São Sebastião, rendeu quase. Mais de 150 pessoas contribuíram. O acidente aconteceu na noite da última(2/11), em uma rua da região administrativa.





“Pessoas de vários estados e até fora do país ajudaram. Conseguimos uma enorme quantia e interrompemos as doações”, conta Louise Bernardes, 24 anos, uma das organizadoras da campanha. De acordo com a universitária, a cirurgia ortopédica na coluna da cachorrinha custa em torno de R$ 25 mil. A Clínica Veterinária Asa Norte e o médico veterinário Guilherme Thizen apoiaram a campanha, e a operação ficou em torno de R$ 4,5 mil.





Louise informou ao Correio que a cadela foi submetida ao procedimento e passa bem. A cachorrinha deve receber alta nesta quinta-feira (5/11). O moradores da rua onde aconteceu o acidente vão decidir qual será o novo lar do animal.

Acidente

De acordo com Louise, o atropelamento aconteceu por volta da 20h, de segunda-feria (2/11). Quando ela e os outros moradores saíram de casa, encontraram a cabela ferida e um rapaz ao lado do animal. Em seguida, o homem foi embora sem prestar socorro. Eles pegaram a cadela e a levaram a uma clínica veterinária da região. No local foram feitos exames de imagem que diagnosticaram uma fratura na coluna.