Papa Francisco envia mensagem à Fiocruz elogiando esforços durante a pandemia

Papa Franscico (foto: AFP/Reprodução)

enviou mensagem à Fiocruz elogiando os esforços da instituição durante a pandemia de covid-19. No texto, o sumo pontífice destaca o trabalho dos pesquisadores e demais servidores, como uma "expressão concreta" de amor ao próximo. "Neste momento em que o, juntamente com o resto do mundo, enfrenta a pandemia dase faz ainda mais significativa a missão desta instituição", escreveu o papa naem que reconhece "o trabalho de excelência científica na área de saúde pública realizado nesta centenária instituição que, a exemplo de seu renomado fundador, o sanitarista, promove a saúde e a qualidade de vida dos brasileiros".foi enviada em resposta a um convite para participar do seminário "Fratelli Tutti: a mensagem social global do Papa Francisco", promovido pelo Centro de Relações Internacionais em Saúde (Cris) da"Penso que o esforço da Fiocruz, bem como de tantos outros centros de pesquisa no Brasil e de cada mulher e homem, investigador, médico ou enfermeiro, além de ser uma manifestação de zelo profissional, pode - e deve - ser vivido como uma expressão concreta de amor para o próximo", escreveu Francisco.Para o idealizador do evento e diretor do Cris/Fiocruz, Paulo Buss, "essa manifestação do papa, um dos maiores líderes políticos da atualidade, apela para a solidariedade e a fraternidade. Se não nos salvarmos todos, ninguém se salvará, esta é a mensagem central do papa Francisco em relação à pandemia de covid-19 que enfrentamos hoje".