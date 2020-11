Bolsonaro suspende condecoração de embaixadora filipina que agrediu funcionária

Embaixadora foi flagrada agredindo uma funcionária dentro da residência oficial (foto: Arquivo pessoal/Reprodução ) Jair Bolsonaro (sem partido), tornou sem efeito a homenagem que seria concedida à Embaixadora das Filipinas no Brasil, Marichu Mauro. A suspensão da condecoração ocorre após ela ser flagrada agredindo uma empregada doméstica, também de origem filipina, na residência oficial da embaixada, em Brasília. O presidente da República,(sem partido), tornou sem efeito a homenagem que seria concedida àno Brasil, Marichu Mauro. A suspensão da condecoração ocorre após ela seragredindo uma, também de origem filipina, na residência oficial da, em Brasília.





A revogação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (3/11), mas o decreto foi assinado em 29 de outubro. A decisão torna sem efeito outro decreto, de 6 outubro, que determinava que a Marichu Mauro receberia o grau Grã-Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, destinado a chefes de Estado ou personalidades de hierarquia equivalente estrangeiras.





Em 25 de outubro, o programa Fantástico, da Rede Globo, divulgou imagens do circuito de segurança da embaixada que mostram Marichu Mauro agredindo uma funcionária. Após acusação de agressão, o governo das Filipinas ordenou o retorno da embaixadora ao país.





De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, ela está sob investigação e retornou às Filipinas. O Correio entrou em contato com a Embaixada das Filipinas no Brasil, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.