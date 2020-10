Relatório da FAB diz que aeronave de Boechat caiu por falta de manutenção

Ricardo Boechat (foto: Grupo Bandeirantes/Reprodução) manutenção da aeronave. O documento foi escrito pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e pela Força Aérea Brasileira (FAB). Boechat morreu em fevereiro do ano passado, na Rodoanel, em São Paulo. O relatório final do acidente que matou o jornalista Ricardo Boechat e o piloto Ronaldo Quattrucci apontou que a queda foi causada por falta de. O documento foi escrito peloBoechat morreu em fevereiro do ano passado, na Rodoanel, em São Paulo.





LEIA MAIS 23:33 - 15/02/2019 Helicóptero que transportava Boechat sofreu pane mecânica, diz Polícia Civil

23:07 - 15/02/2019 Boechat morreu em decorrência de politraumatismo, aponta laudo

16:54 - 13/02/2019 Anac suspende proprietária do helicóptero que transportava Boechat



A investigação aponta que o rolamento número 2 do compressor falhou porque o duto de distribuição de óleo estava entupido. A fabricante recomendava que a troca de óleo fosse realizada uma vez por ano, mas chegou a ficar sem ser realizada por 38 meses. De acordo com o documento divulgado nesta quinta-feira (29), houve uma falha no compressor, item da turbina.A investigação aponta que o rolamento número 2 do compressor falhou porque o duto de distribuição de óleo estava entupido. A fabricante recomendava que a troca de óleo fosse realizada uma vez por ano, mas chegou a ficar sem ser realizada por 38 meses.





Além dos problemas mecânicos, o documento também diz que o piloto Ronaldo Quattrucci, tomou atitudes consideradas erradas durante a operação do helicóptero.





Entenda

O jornalista Ricardo Boechat, âncora do Jornal da Band e da rádio Band News, do Grupo Bandeirantes, estava no helicóptero que caiu no quilômetro 7 da rodovia Anhanguera, em São Paulo no dia 11 de fevereiro de 2019.



Boechat tinha ido a um evento de um laboratório farmacêutico, em Campinas (SP), retornando à capital, quando a aeronave, de modelo BELL PT HPG, caiu.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa