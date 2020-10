Entenda por que o Brasil ainda enfrenta a 1ª onda da COVID-19

Centro de Manaus: capital do Amazonas registra nova aceleração de casos de contaminação e ocupação total de leitos de UTI (foto: Michael Dantas/AFP %u2013 25/9/20)







No início do ano, quando a primeira onda de COVID-19 começou a tomar forma e infectar a Europa, a partir de maio, o Brasil ainda não sofria tanto com os desgastes da pandemia. Desde então, com o passar dos meses, o cenário se inverteu. Com mais de 158 mil mortes, o país se tornou a segunda nação no mundo com maior número de óbitos provocados pelo novo coronavírus. Com o recente declínio de diagnósticos da doença respiratória, o Brasil passa agora por uma fase de reabertura de atividades econômicas e relaxamento de regras. Em contrapartida, a Europa enfrenta a segunda onda da COVID-19.





Nações que antes registram queda na mortalidade são obrigados a retomar medidas duras de restrição, como toques de recolher e lockdown. A população brasileira teme que o Brasil não tenha estrutura para enfrentar uma segunda onda do vírus e, na contramão disso, especialistas alertam para o fato de que o país ainda não saiu da primeira fase da pandemia.









Prefeitura de Itabirito, na Região Central de Minas, emitiu alerta para possível elevação de diagnósticos ainda neste ano (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press %u2013 10/8/20)



O cenário preocupante fica evidente em Manaus, no Amazonas. Em sentido oposto ao de boa parte do país, aquele estado enfrenta a aceleração do número de casos de contaminação. Dentro do maior pronto socorro do Amazonas, o do Hospital 28 de Agosto, a enfermaria não tem mais leitos disponíveis. Imagens mostram que não existe espaço de circulação entre as macas. De acordo com a organização, 83% dos leitos estão ocupados. A situação ainda se agrava no hospital de referência para tratamento da COVID-19. Lá, a ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) alcança 98% e em outra unidade, usada como retaguarda, 100% dos leitos estão ocupados.

O governo do Amazonas deu início, na segunda-feira, a um plano de contingência para aumentar o número de leitos. Segundo as autoridades locais de Saúde, em novembro e julho é comum a elevação dos casos de síndromes respiratórias no estado. Com isso, a COVID-19 se agravou nesse momento.





Em Minas Gerais, a Prefeitura de Itabirito, cidade da Região Central do estado, emitiu alerta sobre o risco de uma segunda onda da COVID-19 no município. A secretaria de Saúde e a Vigilância Epidemiológica da cidade consideram a possibilidade de que os registros da doença voltem a crescer ainda este ano. Estudos internacionais indicam que o segundo ciclo de infecções tende a surgir entre 90 e 100 dias após o fim da primeira onda, e entre cinco e seis meses depois do pico das infecções.





"Serão meses em que o monitoramento deve ser mantido com o mesmo rigor até aqui, e serviços estruturados não devem ser desmobilizados. Não é realista imaginar que a vacinação em massa comece em janeiro de 2021”, afirmou a prefeitura por meio de nota.





Significado A médica infectologista e mestra em saúde pública Luana Mariano explica que a segunda onda aparece quando o número de casos de contaminação diminui e, logo em seguida, volta a aumentar documentalmente. Ou seja, a capacidade de testagem não pode diminuir. Caso isso ocorra, o número não vai corresponder à realidade.





“O que aconteceu na Europa é que eles foram aumentando o número de testagem e por isso conseguiram verificar que as medidas não farmacológicas da pandemia, como distanciamento, a higiene de mãos, uso de máscaras e lockdown foram bem-sucedidos”, diz. “Ocorre que nenhuma economia consegue seguir essas medidas, o que acabou acontecendo na Europa. E com a reabertura, os números aumentaram de forma bastante expressiva. Essa é a definição de segunda onda.”





Segundo a especialista, para evitar risco de contaminação, não só pelo novo coronavírus, mas também pelo vírus da influenza, a melhor solução foi, então, investir em lockdown. Ela observa que a redução da mortalidade não significa queda de transmissibilidade.