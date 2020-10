Saúde diz que projetos de reforma de hospital incendiado estavam 'em andamento'

Alvo de um incêndio que matou dois pacientes nesta terça-feira, 27, o Hospital Federal de Bonsucesso, na zona norte do Rio, tinha vários projetos "aprovados pelo Ministério da Saúde e em andamento para realizar uma série de reformas de urgência", segundo nota divulgada pela pasta na noite desta terça-feira, 27.



"Apesar da unidade de saúde ter vários projetos aprovados pelo Ministério da Saúde - e em andamento - para realizar uma série de reformas de urgência, ainda não é possível afirmar as causas do incêndio", afirma o Ministério. "Apenas após o trabalho da perícia será possível apontar os fatores que levaram ao ocorrido", segue a nota.



O Ministério lamentou a morte dos pacientes e afirmou que a prioridade naquele momento era "zelar pela vida das pessoas e controlar a situação".



"Ainda não foram identificadas as causas do incêndio, mas todas as providências estão sendo tomadas nesse sentido. O hospital já tinha um diagnóstico prévio sobre a situação estrutural do complexo hospitalar, inclusive de toda a rede elétrica - o que vai facilitar a apuração dos fatos que levaram ao ocorrido", afirmou o Ministério da Saúde.