Professor e cientista Carlos Nobre recebe título de Eminente Engenheiro 2020

O professor e cientista Carlos Afonso Nobre recebe nesta quinta-feira, 29, do Instituto de Engenharia (IE), o título de Eminente Engenheiro de 2020. A honraria é concedido em reconhecimento ao seu trabalho acadêmico sobre clima e aquecimento global, com especial atenção para a Amazônia.



Carlos Nobre, 69, é natural de São Paulo, graduado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e doutorado em Meteorologia pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). Em sua carreira se destacam seus estudos sobre o aquecimento global, e a defesa do meio ambiente.



Nobre também foi um dos autores do Quarto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), que, em 2007, foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz, juntamente com o ex-vice-presidente dos EUA Al Gore.



No início do ano, o cientista foi um dos destaques do no Fórum Econômico Mundial, em Davos, ao participar de painel sobre a Amazônia ao lado do presidente da Colômbia, Ivan Duque, e de Al Gore.



Durante sua fala, Nobre divergiu do governo federal ao reconhecer a mudança climática e argumentou contra o desmatamento da Amazônia, citando que a exploração do açaí como dez vezes mais lucrativa que a pecuária em zonas desflorestadas, e advertindo para uma total conversão da Amazônia em uma savana seca, caso não exista uma mudança na postura governamental e no seu discurso sobre as questões ambientais.