Polícia prende suspeito de esfaquear francês em Ipanema

A Polícia Civil do Rio prendeu no sábado, 24, um homem acusado de esfaquear um cidadão francês na segunda-feira passada em Ipanema, na zona sul da cidade. O suspeito, que possui antecedentes criminais, foi preso em São João do Meriti, na Baixada Fluminense.



A vítima recebeu diversas facadas após ter se encontrado com o suspeito em seu apartamento em Ipanema. O homem está internado desde segunda no Hospital Miguel Couto, em estado grave.



Segundo a Polícia Civil, a prisão aconteceu após intenso trabalho de inteligência e investigação, que resultou em mandado de prisão expedido pela Justiça do Rio. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito possui três anotações criminais por roubo.