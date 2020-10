FDA aprova uso do remdesivir como tratamento para pacientes de covid-19

A Gilead anunciou em comunicado que a Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, aprovou o uso do antiviral remdesivir para o tratamento de pacientes com covid-19 que requerem hospitalização. O medicamento trabalha para interromper a multiplicação do vírus e já tinha anteriormente aval para uso emergencial.



A companhia diz que, com isso, o remdesivir é até agora o único tratamento para a covid-19 aprovado nos EUA, estando disponível em hospitais pelo país.