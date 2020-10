Morre brasileiro voluntário em testes da vacina de Oxford contra COVID-19

Anvisa informou a morte de um voluntário brasileiro que participava dos testes da vacina de Oxford (foto: Nicolas Asfouri/AFP) Anvisa informou a morte de um voluntário brasileiro que participava dos testes da vacina de Oxford. O orgão não informou se ele tomou a vacina ou o placebo. Na tarde desta quarta-feira (21), ainformou a morte de umque participava dosde. O orgão não informou se ele tomou a vacina ou o





Em nota, a Anvisa reitera que foi formalmente informada há três dias, na data 19 deste mês. Além disso, a Agência se compromete a cumprir os regulamentos, assegurando a privacidade dos voluntários.





Veja a íntegra do posicionamento divulgado pela Anvisa:





"Em relação ao falecimento do voluntário dos testes da vacina de Oxford, a Anvisa foi formalmente informada desse fato em 19 de outubro de 2020. Foram compartilhados com a Agência os dados referentes à investigação realizada pelo Comitê Internacional de Avaliação de Segurança. É importante ressaltar que, com base nos compromissos de confidencialidade ética previstos no protocolo, as agências reguladoras envolvidas recebem dados parciais referentes à investigação realizada por esse comitê, que sugeriu pelo prosseguimento do estudo. Assim, o processo permanece em avaliação.





Portanto, a Anvisa reitera que, segundo regulamentos nacionais e internacionais de Boas Práticas Clínicas, os dados sobre voluntários de pesquisas clínicas devem ser mantidos em sigilo, em conformidade com princípios de confidencialidade, dignidade humana e proteção dos participantes.





A Anvisa está comprometida a cumprir esses regulamentos, de forma a assegurar a privacidade dos voluntários e também a confiabilidade do país para a execução de estudos de tamanha relevância.





A Agência cumpriu, cumpre e cumprirá a sua missão institucional de proteger a saúde da população brasileira."