Funcionário de hotel é preso após abusar de hóspede

Um funcionário de hotel foi preso na manhã desta terça-feira, 20, após entrar em um dos quartos e assediar sexualmente uma hóspede. O crime ocorreu em um estabelecimento na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, na noite de segunda-feira.



Segundo a Polícia Civil, a vítima - uma mulher do Pará que está no Rio para a realização de um curso -, compareceu à 16ª DP (Barra da Tijuca) para registrar a ocorrência. Ela relatou que o criminoso trabalha como mensageiro no hotel, e que ela estava dormindo quando sentiu o homem praticando o abuso.



Câmeras do circuito interno do estabelecimento mostram o momento em que o acusado vai ao quarto da vítima. Num primeiro momento ele chegou a bater à porta, e depois voltou de posse de uma chave-mestra. As imagens ainda mostram o acusado correndo pelos corredores quatro minutos mais tarde.