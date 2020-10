País registra 754 mortes por covid-19 em 24h, total chega a 153.214

O Brasil registrou 754 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira, 16. Assim, chega a 153.214 o total de óbitos pela doença no País.



De ontem para hoje, foram contabilizados 30.914 casos do novo coronavírus no País, elevando o total de casos confirmados para 5.200.300. Desses, 4.619.560 (88,8%) representam os já recuperados, segundo o ministério, e 427.526 (8,2%) os ainda em acompanhamento. Existem ainda 2.323 mortes em investigação.



O Estado de São Paulo tem 1.057.240 casos de covid-19 confirmados e 37.870 mortes. A Bahia contabiliza 332.898 casos e 7.267 óbitos. Minas Gerais totaliza 331.433 registros da doença e 8.345 mortes. O Rio de Janeiro tem 289.440 casos de covid-19 e 19.654 mortes.