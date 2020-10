Saúde: Brasil registra 309 mortes por covid-19 em 24h; total é de 150.998

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 309 mortes em decorrência do novo coronavírus, informou nesta terça-feira, 13, o Ministério da Saúde. O total de óbitos subiu a 150.998. De ontem para hoje, o sistema aponta 10.220 novos casos de covid-19, somando 5.113.628 contaminações.



O Brasil é a segunda nação do mundo com mais mortes da doença, atrás dos EUA, que somam 214.446. Em casos, o País está atrás dos EUA (7.787.548) e da Índia (7.175.880).