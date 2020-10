Partida de futebol amador vira caso de polícia no Rio

(foto: Reprodução) cédulas de R$ 50 e R$ 100 e de pessoas atirando no confronto circulam nas redes sociais. Uma partida de futebol amador com premiação em dinheiro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, virou alvo de inquérito da Polícia Civil. Imagens dos jogadores com váriasde R$ 50 e R$ 100 e de pessoas atirando no confronto circulam nas redes sociais.









Torneio amador no RJ foi divulgado nas redes sociais com o 'Clássico dos Milhões', com premiação de R$ 50 mil (foto: Reprodução)





De acordo com apuração do G1, a quantia paga a equipe vencedora da pelada foi de R$ 50 mil. Em nota, a Polícia Civil informou que a 72ª DP (São Gonçalo) investiga os crimes de associação ao tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e disparo de arma de fogo.





“Os agentes buscam identificar quem são as pessoas que aparecem nas imagens e os criminosos que atiram à beira do campo. Também está sendo apurado quem foi o responsável pelo pagamento do prêmio ao time vencedor e a origem do dinheiro”, diz no texto enviado à reportagem.