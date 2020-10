Uniões estáveis crescem no país durante a pandemia

(foto: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Com o isolamento social provocado pelo novo coronavírus, muitos brasileiros decidiram oficializar o relacionamento em meio à quarentena. Cartórios de Notas de todo o país registraram um aumento de 32% nas formalizações de uniões estáveis entre maio e agosto deste ano.





A alta coincidiu com a autorização para a prática por meio de videoconferência em razão da COVID-19. Em números absolutos, os reconhecimentos de uniões no país passaram de 7.457, em maio, para 9.828, em agosto.

Entre as unidades da federação com maior destaque no aumento de uniões estáveis estão Ceará (124%), Roraima (100%), Acre (85%), Distrito Federal (72%), Espírito Santo (60%), Bahia (55%), Alagoas (54%), São Paulo (52%), Maranhão (50%), Pernambuco (43%) e Rio Grande do Sul (39%).





Quarentena

A presidente do Colégio Notarial do Brasil — Conselho Federal (CNB/CF), Giselle Oliveira de Barros, explica que a demanda de longa data por atos on-line não só impulsiona os números como abre novas possibilidades aos casais.





“A pandemia, certamente, tem um impacto sociológico nas relações pessoais. A Escritura de União Estável formaliza esse impacto e abre precedentes ao eliminar as barreiras físicas. Efetivar uniões também se mostrou uma importante ferramenta para os casais que passaram a dividir uma casa durante a quarentena” explica.