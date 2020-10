Incêndio na Chapada dos Veadeiros: em 24h, mais 1.500 hectares foram consumidos

Bombeiros agem para conter o fogo na Chapada dos Veadeiros. (foto: Arquivo Pessoal)

que atinge o Parque Nacional dajá destruiu 10.500 hectares de vegetação. A informação é da última atualização feita pelo Corpo de Bombeiros de Goiás, neste domingo (4/10). Só nas últimas 24 horas, 1.500 hectares foram consumidos pelo fogo.Além disso, mais 37.500foram destruídos pelas queimadas na Área de Proteção Ambiental (APA) Pouso Alto, localizada fora do Parque Nacional. Somando as duas áreas, as chamas consumiram 48 mil hectares.De acordo com chefe da Operação Cerrado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, tenente Ailton Pinheiro de Araujo, há equipes concentradas em três locais para combater o fogo. "Um deles, dentro do Parque Nacional, já está controlado. O pessoal conseguiu fazer um combate bom ontem (sábado) e está monitorando a área para evitar a reignição".Outras duas áreas, uma dentro do Parque e outra na APA Pouso Alto, recebem auxílio aéreo para realizar o combate ao fogo. "Além do pessoal, também estamos realizando a utilização das aeronaves que jogam água constantemente", indicou.O tenente explica que o Corpo deconsidera estar no controle do incêndio, já que a situação está evoluindo positivamente. "Temos evolução constante e redução dos focos de calor a cada dia", completou.