Homem é preso depois de jogar gasolina na ex-namorada para tentar queimá-la

A Polícia Militar prendeu o grupo após receber uma denúncia anônima de violência (foto: PMDF/Divulgação) denúncia anônima salvou a vida de uma mulher no Distrito Federal na manhã deste sábado (3). Três homens estão presos suspeitos de tentativa de feminicídio. O crime ocorreu na Prainha do Lago Norte, no Setor de Mansões. Um dos suspeitos é ex-namorado da vítima e estava com um isqueiro na mão para atear fogo na mulher, que estava com o corpo coberto de gasolina. Umaanônima salvou a vida de uma mulher no Distrito Federal na manhã deste sábado (3). Três homens estão presos suspeitos de tentativa de feminicídio. O crime ocorreu na Prainha do Lago Norte, no Setor de Mansões. Um dos suspeitos é ex-namorado da vítima e estava com um isqueiro na mão para atear fogo na mulher, que estava com o corpo coberto de gasolina.









O ex-namorado da mulher estava ao volante e, os dois amigos, no banco traseiro com a vítima. Os militares encontram um galão de combustível com os homens. A mulher relatou que o ex-companheiro foi até a casa dela na manhã deste sábado (3/10), ameaçando-a de morte com uma faca.





O ex-namorado foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e os dois amigos responderão por tentativa de homicídio. De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), o ex-namorado teria dito aos militares que não aceitava o fim do relacionamento.