Policiais impedem assalto e libertam reféns na zona sul do Rio

Policiais militares conseguiram deter um assalto com reféns num estabelecimento comercial na noite deste sábado, 27, no bairro de Laranjeiras, na zona sul do Rio.



Agentes do 2º Batalhão da Polícia Militar, de Botafogo, foram alertados por moradores de que uma adega estava sendo roubada na Rua Ipiranga, nos arredores do Palácio Guanabara, sede do governo do Estado do Rio de Janeiro. Ao chegar ao local, os policiais libertaram nove pessoas que eram mantidas reféns. Três suspeitos foram detidos, um deles menor de idade.



Os agentes apreenderam uma réplica de arma de fogo e recuperaram 10 aparelhos de telefone celular, três carteiras, dinheiro em espécie e 13 garrafas de vinhos.



A ocorrência foi registrada na 12ª Delegacia de Polícia, de Copacabana, também na zona sul da cidade.