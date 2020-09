'Tarado do Siena' é preso suspeito de tentar estuprar jovens em pontos de ônibus

De acordo com as investigações, em um dos crimes praticados, o acusado estacionou o carro em uma parada de ônibus da Quadra 14 de Sobradinho 1, tirou as roupas íntimas e levou uma faca. Nessa ocasião, conforme apurou a polícia, ele ameaçou uma jovem de 22 anos para que entrasse no veículo, mas ela conseguiu fugir.