Doria lança programa para capacitação de motofretista

Em coletiva realizada no Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo paulista, o governador João Doria (PSDB) anunciou nesta segunda-feira, 21, a criação do programa Motofretista Seguro de capacitação dos trabalhadores da classe, regularização das carteiras específicas de entrega e delivery além de crédito para a aquisição de equipamentos de segurança e motos. O governador paulista disse que o programa será financiado com recursos de multas aplicadas pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).



De acordo com Doria, houve um aumento do número de acidentes e de vítimas fatais com a elevação de entregas durante o período de quarentena pela pandemia do novo coronavírus. Entre janeiro e agosto de 2019, foram registrados cerca de 19 acidentes por dia entre motociclistas. No mesmo período deste ano, a média diária saltou para 40.