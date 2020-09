Doria cumprimenta Bolsonaro por decisão de efetivar Pazuello na Saúde

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), cumprimentou o presidente da República, Jair Bolsonaro, pela decisão de efetivar o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, no cargo. Pazuello comanda a pasta desde a renúncia do ex-ministro Nelson Teich em maio.



Bolsonaro deve efetivar o general Eduardo Pazuello como ministro da Saúde nesta quarta-feira às 17 horas no Palácio do Planalto.



"Tenho dito e repetido aqui que Pazuello tem sido correto com a Saúde em São Paulo. Pelo que tenho das informações dos governadores com quem compartilho informações diariamente, tem sido correto também com outros Estados", disse Doria.