Polícia Civil identifica homem queimado em parada de ônibus

(foto: CBMDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal identificou o homem morto queimado enquanto dormia em uma parada de ônibus, em Águas Claras, na madrugada do último sábado (12/9). Ele tinha 44 anos e havia um registro, de 2014, de ocorrência de desaparecimento dele. O nome da vítima não foi divulgado.









O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h15 para atuar em um incêndio em Águas Claras. Quando chegou no local, encontrou o corpo queimado. Segundo a corporação, o homem ainda respirava. No entanto, durante os procedimentos de resfriamento do paciente, ele não resistiu aos ferimentos causados pelas queimaduras de segundo e terceiro grau.





Galdino





O caso é semelhante a um dos crimes mais bárbaros da história do Distrito Federal: a morte do índio Galdino. Ele foi queimado vivo enquanto dormia em uma parada de ônibus na W3 Sul, em 20 de abril de 1997. À época, com 44 anos, o cacique da tribo Pataxó Hã-hã-Hãe, estava em Brasília para as comemorações do Dia do Índio.