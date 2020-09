Bolsonaro: Anvisa é que vai definir sobre aplicação de vacinas da covid-19

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, em transmissão ao vivo pelas redes sociais nesta quinta-feira, 10, que, quando uma vacina contra o novo coronavírus eventualmente chegar ao Brasil, é a equipe da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que vai definir se as pessoas serão ou não vacinadas.



"Deu problema com a vacina de Oxford, que nós estávamos tratando. Estamos aguardando para saber as causas ... para continuar pesquisando, testando, para ver se pode ser aplicada ou não nas pessoas", disse o presidente.



Assim como em lives passadas, Bolsonaro voltou a criticar a lei, aprovada no Congresso Nacional, que fixa prazo de 72 horas para a Anvisa dar autorização excepcional e temporária à importação e distribuição de insumos médicos para o combate à covid-19 que já tenham sido validados por determinadas autoridades sanitárias estrangeiras. O veto do presidente a esse prazo acabou derrubado pelo Legislativo.



Na transmissão, Bolsonaro anunciou que viaja amanhã (11) para a Bahia. Ele disse que passará, junto com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, pelos municípios de Barreiras e São Desidério para acompanhar o trabalho nas obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol).