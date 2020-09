Em postagem, Gisele Bündchen faz apelo pela preservação da Amazônia

A modelo gaúcha Gisele Bündchen homenageou o Dia da Amazônia, comemorado neste sábado (5), com uma postagem nas redes sociais em que faz apelo pela preservação da floresta. Ela publicou várias fotos e vídeos em que avista a mata por cima e fez uma reflexão sobre o desmatamento na região.

A modelo aproveita para lamentar que a Amazônia vem sendo destruída gradativamente, o que é uma perda para a humanidade: “A Floresta desempenha um papel crucial no equilíbrio do clima da Terra, e, portanto, em todas nossas vidas. Mas, quando uma floresta está sendo fragmentada, ela se torna mais fraca e vulnerável. É o mesmo para a humanidade”.

"Vamos nos unir para proteger e nutrir nosso recurso mais importante, a mãe Terra. Nossas vidas literalmente dependem disso!", concluiu a modelo.

O apelo de Gisele vem num momento em que a Amazônia teve seu segundo pior índice de queimadas nos últimos 10 anos – foram quase 30 mil focos de incêndio, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Neste sábado, o presidente Jair Bolsonaro fez live no Facebook para homenagear o Dia da Amazônia , sem, no entanto, lembrar do aumento das queimadas. Em seu discurso, ele disse que "oé o país que mais preserva o meio ambiente no mundo"