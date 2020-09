Ao lado de Salles, Bolsonaro afirma que o Brasil é o país que mais preserva

Em vídeo nas redes sociais divulgado neste sábado, 5, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ao lado do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente.



"A Amazônia é nossa. Nós vamos desenvolvê-la, afinal de contas tem mais de 20 milhões de brasileiros (na região) que não podem ficar desamparados. Parabéns para nossa Amazônia, cada vez mais brasileira", disse o presidente na mensagem divulgada.



No Twitter, ao postar o vídeo, o presidente ainda criticou organizações não-governamentais que atuam na Amazônia. "Tomada por ONGs estrangeiras, essa região é cobiçada por muitos", escreveu.