Mulher é mantida refém em lanchonete na Tijuca, na zona norte do Rio

Um homem mantém uma mulher refém desde as 12h20 desta sexta-feira, 4, ameaçando-a com uma faca dentro de uma lanchonete na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. A negociação para a libertação da refém é conduzida por policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope). A rua General Roca está interditada no quarteirão entre as ruas Barão de Mesquita e Santo Afonso.



Segundo uma sobrinha da mulher, a vítima é mulher do rapaz há cerca de dois anos e o casal mora em Valença, no sul fluminense. "Minha tia é cuidadora de idosos, ficou viúva e tempos depois se juntou com esse homem, cuja profissão eu não sei", contou a jovem, que preferiu não se identificar. "Não sabia de nenhuma briga entre eles, nem sabia que eles estavam no Rio, porque não moram aqui. Vi a notícia pela TV e vim acompanhar", disse.