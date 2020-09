Atiradores mandam garoto se ajoelhar e ele é morto com tiro na cabeça em Curitiba

O crime aconteceu no Bairro Parolin, em Curitiba (foto: Divulgação/ Polícia Civil do Paraná)

O jovem Brayan Nascimento, de 20 anos, foi morto com umna manhã desta sexta-feira (4), no Bairro Parolin, em. A vítima estava trabalhando no momento em que foi abordada por dois homens. De acordo com testemunhas, doismandaram o garoto ajoelhar e colocar as mãos na cabeça antes que os disparos fossem dados.