Pesquisa constata: empresas ainda não decidiram futuro dos trabalhadores remotos

(foto: Pixabay)

Pesquisa da Zoho, empresa global de softwares empresariais e de gestão, feita com 850 brasileiros, entre eles 450 empresários ou tomadores de decisão, dá conta de que muitos ainda estão inseguros sobre que atitudes adotar em relação ao. Com a retomada gradual da rotina, gestores analisam as mudanças sobre a forma de se exercer as atividades profissionais daqui para frente.Segundo o levantamento, entre as empresas entrevistadas, 49% declaram que ainda não decidiram se os funcionários poderãoquando o período de isolamento social acabar. Outro dado é de que 27% continuará com oapós a normalização - 10% poderá, 9% poderá, e 8% terá possibilidade, mas somente em casos extremamente necessários.Na pesquisa, 17% das pessoas ouvidas revelaram que não poderão manter oe retomarão a, quando possível. Entre os que estão em regime remoto, 67% dos entrevistados, 55% migraram para essa rotina por conta dae 12% já trabalhavam nesse modelo. Os 33% restantes disseram que não estavam trabalhando em casa."Uma das grandes dificuldades dos empresários e tomadores de decisão é acompanhar o que seus colaboradores estão fazendo. Portanto, essa retomada acontecerá, em grande parte, para suprir as necessidades da empresa de manter a excelência no trabalho dos colaboradores e a segurança ao lidar com documentos internos, sem comprometer a segurança", pontua Rodrigo Vaca, diretor-geral da Zoho Brasil, que encomendou o balanço junto à Toluna, site especializado em pesquisas.Para ele, os dados demonstram que, mesmo no curto prazo, e as decisões nesse sentido ficarão mais claras somente com a normalização das atividades empresariais e com a pandemia controlada.