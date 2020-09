Nuvem de fumaça de incêndios encobre o céu de Cuiabá

Uma densa fumaça ocasionada por incêndios florestais encobriu a cidade de Cuiabá no final da manhã desta segunda-feira, dia 31. A fumaça é proveniente de queimadas que ocorrem há mais de 10 dias em regiões próximas, como a Chapada dos Guimarães. Nas redes sociais, moradores da capital de Mato Grosso registraram o céu da cidade encoberto pela fumaça. Imagens mostram que a fumaça prejudicou a visibilidade do município, não sendo possível enxergar completamente os prédios e paisagens mais distantes.



Moradores de Cuiabá também relataram a dificuldade para respirar devido à fumaça e às altas temperaturas que atingem a cidade, deixando o tempo ainda mais seco. Além disso, a capital passa por um intenso período de estiagem, sem previsão de chuva e com baixa umidade relativa do ar, que somada à fumaça fruto de queimadas, podem ocasionar diversos problemas respiratórios na população.



Nos próximos dias, o clima deve ficar ainda mais quente. Conforme previsão do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), desta terça-feira, 1º, até domingo, dia 6, os termômetros podem registrar até 41ºC e a possibilidade de chuva é de apenas 5%.