Michelle Bolsonaro divulga exame negativo para coronavírus

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, usou as redes sociais para divulgar o resultado negativo de seu exame para o novo coronavírus. Em 30 de julho, a esposa do presidente Jair Bolsonaro anunciou ter testado positivo para o vírus. Em suas redes sociais, Michelle publicou neste sábado, 16, seu teste com o resultado "não detectado" para o vírus.



"Exame negativo. Obrigada pelas orações e por todas as manifestações de carinho", escreveu em uma publicação na sua conta pessoal do Instagram. A primeira-dama foi diagnosticada com a doença após o chefe do Executivo também ter testado positivo. Bolsonaro anunciou estar com a doença no dia 7 de julho e no dia 25 do mesmo mês comunicou já ter testado negativo para o vírus.



Na última quarta-feira, 12, a avó materna da primeira-dama, Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 81 anos, faleceu após ficar 43 dias internada depois de testar positivo para a o novo coronavírus. Já neste sábado um outro familiar do presidente teve o diagnóstico confirmado para a infecção pelo vírus.



Jair Renan Bolsonaro, o filho 04, também contraiu a doença. O resultado positivo foi confirmado via redes sociais por sua mãe, Ana Cristina Valle. Segundo ela, o filho está bem e, seguindo o exemplo do pai, está sendo tratado com hidroxicloroquina. O medicamento é usado para tratamento de doenças autoimunes e a malária, mas não tem eficácia científica comprovada no combate a covid-19.