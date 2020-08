Instagram poderá pedir RG para garantir que você não é um robô

O Instagram anunciou na quinta-feira, 13, que vai começar a solicitar uma confirmação de autenticidade para usuários que demonstrarem um padrão de comportamento não autêntico. A medida da empresa visa evitar bots na rede social e vai atingir apenas alguns usuários da plataforma.



De acordo com o Instagram, a análise será necessária para verificar se a conta realmente pertence a um usuário ativo, ou seja, para fins pessoais ou profissionais, controlados pelo próprio. Contas que apresentem incoerência em aspectos como localização da conta e tags e sinais de automação serão submetidas ao processo de autenticação.



Na análise, dados solicitados para a identificação, como RG, passaporte ou título de eleitor, ficarão retidos pelo Instagram por 30 dias, e depois serão deletados caso a investigação não precise prosseguir. A empresa afirmou que tem todos os padrões de segurança para o armazenamento das informações.



Caso uma conta reportada se recuse a colaborar com a análise, o Instagram pode diminuir a visibilidade do usuário ou até desativar a conta na rede.