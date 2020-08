Sabesp prorroga por um 1 suspensão do corte de água e gratuidade a vulneráveis

O secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo, Marcos Penido, anunciou que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) irá prorrogar por mais um mês, até 15 de setembro, a suspensão de corte de fornecimento de água por inadimplência e a gratuidade a famílias de baixa renda.



As medidas foram colocadas em prática como proteção aos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus.



Segundo Penido, a medida deve atingir cerca de 2,5 milhões de pessoas.