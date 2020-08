Saúde: Brasil notifica 60.091 casos de covid-19 em 24h; total chega a 3.224.876

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 60.091 casos do novo coronavírus, o terceiro maior índice diário, informou nesta quinta-feira, 13, o Ministério da Saúde. As contaminações agora contabilizam 3.224.876. De ontem para hoje, foram 1.262 mortes informadas em decorrência da doença. O total de óbitos é de 105.463.



Região mais afetada pela covid-19, o Sudeste concentra mais de um terço dos casos (1.124.404) e 45% das mortes (47.405). Na sequência, aparecem Nordeste (996.038 contaminações e 31.687 óbitos), Norte (464.039 e 12.582, respectivamente), Centro-Oeste (333.136 e 6.933) e Sul (307.259 e 6.856).



Em números totais, o Brasil fica somente atrás dos Estados Unidos. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), são 5.176.018 de infecções em solo americano (56.307 a mais do que ontem) e 165.148 mortes (1.497 registradas em 24h).