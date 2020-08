Máscaras 'gigantes' distribuídas a alunos do Amazonas viram alvo de memes e críticas

Máscara praticamente tampa todo o rosto dos alunos (foto: Reprodução/Twitter) Como parte dos protocolos para a retomada das aulas presenciais dos alunos da rede pública , o governo do Amazonas distribuiu máscaras para evitar o contágio entre os estudantes. O que não se esperava é que o item de proteção virasse meme na internet por proteger o rosto "até demais".





Os alunos publicaram as fotos usando as "máscaras gigantes" nas redes sociais e o assunto rapidamente dominou a discussão no Twitter. "O governo do Amazonas levou a sério isso de cobrir tudo", disse um internauta.

- Manoo acho é pequeno essas máscara que o governo deu pros alunos no Amazonas.. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/mWCHXqXhgH %u2014 Digital, Porém não Influêncer%u2728 (@andrefacundesc) August 12, 2020

E a máscara distribuída pelo governo do Amazonas dá pra fazer toalha de mesa depois da pandemia. %uD83D%uDE02 pic.twitter.com/kPQQVqo3dF %u2014 Priscilla Garreto (@prigarreto) August 13, 2020

Mascara que o governador do Amazonas distribuiu sendo usada pelo amazonense pic.twitter.com/5yi3pBdd2k %u2014 Langerlly (@Langerlly1) August 12, 2020

Muitos relembraram, também, as famosas "mochilas gigantes de Jequié", que também viralizaram na internet após serem de tamanho completamente desproporcional à estatura dos alunos.

A máscara que o governo do estado do Amazonas distribuiu são do mesmo escritório de design que fez a mochila das crianças da Bahia pic.twitter.com/0ICFDiEauq %u2014 Marcandré %uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%uD83C%uDF08%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 #foraBolsonaro (@mCantuaria) August 12, 2020





Em nota, a Secretaria de Estado do Amazonas informou que "adquiriu 1 milhão de máscaras nos tamanhos P, M e G", que "podem ser trocadas a partir da próxima segunda-feira" caso não estejam do tamanho correto. Completou ainda que as máscaras azuis são para servidores e estudantes do Ensino Médio, com tamanho M e G, e que as verdes, de tamanho P, serão distribuídas para os alunos do Ensino Fundamental a partir de 24 de agosto.

Críticas

Além das piadas, as máscaras também motivaram sérias discussões sobre as dificuldades de seguir medidas de segurança na volta às aulas. Alunos aproveitaram a oportunidade para denunciar problemas no cumprimento dos protocolos.

Sou do Amazonas, ontem foi a minha primeira aula presencial e preciso compartilhar que os cuidados estão sendo horríveis. Eles simplesmente liberaram o todo pavilhão do 1° ano (6 turmas, cada uma com 20 alunos) para o recreio, autorizaram retirada da máscara nesses 15 minutos + %u2014 cadelinha da mitrava (@_Thiagxs) August 12, 2020

Aqui no Amazonas, 3 professores já descobriram que tem covid graças as voltas aulas

Infelizmente pode a ver outra onda de covid aqui já que nem os alunos usam essas mascara dentro de sala, e falo isso pq na minha sala, os mlk tiram a mascara para "toci" apenas por brincadeira %u2014 twitch.tv/umarck (@uMarck__) August 13, 2020

O Governo do Amazonas garantiu que está havendo aferição de temperatura, higienização dos sapatos e das mãos , além de distancamento entre as carteiras. Na terça (11), alunos protestaram contra o retorno das aulas em frente à sede do governo estadual, em Manaus.