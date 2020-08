3,3 milhões com síndrome gripal procuraram estabelecimento de saúde, diz IBGE

Cerca de 3,3 milhões de pessoas, ou 23,7% das que apresentaram algum sintoma do covid-19, procuraram estabelecimento de saúde em busca de atendimento na semana de 12 a 18 de julho (postos de saúde, equipe de saúde da família, UPA, Pronto Socorro ou Hospital do SUS ou, ainda, ambulatório/consultório, pronto socorro ou hospital privado), informou a Pnad Covid19, elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Cerca de 85% desses atendimentos foram feitos na rede pública de saúde.



O número de pessoas que procuraram atendimento ficou estável em relação à semana anterior (3,0 milhões ou 21,5%) e teve queda em números absolutos (mas aumento em termos porcentuais) frente à semana de 3 a 9 de maio (3,7 milhões ou 13,7%).



Na semana de 12 a 18 de julho, a Pnad Covid19 estimou que 13,8 milhões de pessoas (ou 6,5% da população do País) apresentavam pelo menos um dos 12 sintomas associados à síndrome gripal (febre, tosse, dor de garganta, dificuldade para respirar, dor de cabeça, dor no peito, náusea, nariz entupido ou escorrendo, fadiga, dor nos olhos, perda de olfato ou paladar e dor muscular) que são investigados pela pesquisa.



Esse contingente também ficou estatisticamente estável frente à semana anterior (13,9 milhões ou 6,6% da população) e caiu em relação à de 3 a 9 de maio (26,8 milhões ou 12,7%).



Segundo a Pnad Covid19, entre 12 e 18 de julho, 302 mil pessoas (9,3% daquelas que apresentaram sintomas) que tiveram sintomas de síndrome gripal procuraram atendimento em ambulatório ou consultório privado ou ligado às forças armadas. Essa proporção representa estabilidade tanto na comparação com a semana anterior (315 mil ou 10,6%), quanto em relação à primeira semana de maio (320 mil ou 8,7%).