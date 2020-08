A pedido da PF, Itália prende Leonardo Badalamant, filho de ex-chefe da máfia

Procurado por acusações de tráfico de drogas e fraude bancária cometidos no Brasil, Leonardo Badalamenti foi preso nesta quarta, 5, em ação conjunta da Adidância da Polícia Federal na Itália e das autoridades da Direzione Investigativa Antimafia. Segundo a PF, seu processo de extradição da Itália para o Brasil está em andamento.



A ação também contou com a participação da Representação Regional da Interpol junto ao Núcleo de Cooperação Policial Internacional desta Superintendência da PF em São Paulo, sob a coordenação do Escritório Central Nacional em Brasília.



Leonardo era considerado fugitivo no Brasil desde de 2017 e seu nome estava inserido na Difusão Vermelha da Interpol, em razão de mandado de prisão expedido pela 25ª Vara Criminal de São Paulo.



O pai de Leonardo, Gaetano Badalamenti, era o chefe de 'comissão' da máfia na década de 1970 e famoso na história do crime organizado por ter ordenado o assassinato do jornalista de rádio Peppino Impastato em 1978 na cidade siciliana de Cinisi.