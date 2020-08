BioNTech e Shanghai Fosun iniciam teste clínico de possível vacina para covid-19

A BioNTech e a Shanghai Fosun Pharmaceutical disseram nesta quarta-feira, 5, que iniciaram testes clínicos de uma possível vacina para covid-19 com 72 pessoas na China, após aprovação pelo órgão regulatório local.



O projeto na China faz parte do programa de desenvolvimento global da BioNTech.



O teste clínico de fase 1 vai envolver um total de 144 pessoas, que receberão doses da candidata a vacina na cidade de Taizhou, na província de Jiangsu.



Se a vacina eventualmente receber autorização para ser comercializada, a Fosun Pharma a distribuirá com exclusividade na China continental, em Hong Kong, em Macau e em Taiwan.