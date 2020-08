Brasil contabiliza média móvel de 1.066 mortes por covid-19 diariamente

O Brasil registrou nesta terça-feira, 4, uma média móvel de 1.066 pessoas mortas por causa da covid-19 nos últimos sete dias, segundo apuração, junto às secretariais estaduais de saúde, do consórcio de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL. Ontem, essa mesma razão estava em 995.



O balanço mais recente do Ministério da Saúde mostra ainda que 1.970.767? pessoas já se recuperaram do coronavírus em todo o País. No total, 96.096 vidas já foram perdidas por causa da covid-19.



Sobre os infectados, já são 2.808.076 brasileiros com o novo coronavírus desde o começo da pandemia, 56.411 desses confirmados no último dia.



Entre os Estados mais afetados pela pandemia, São Paulo fica em primeiro lugar, com 575.589 casos confirmados e 23.702 mortes. Dos 645 municípios, 642 têm pelo menos uma pessoa infectada e 474 registram um ou mais óbitos.



No ranking mundial, o Brasil é o segundo país com mais casos confirmados, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que somam 4.763.746 contaminações, segundo dados da Universidade Johns Hopkins até às 20h (horário de Brasília) desta terça-feira. O terceiro país com mais infectados é a Índia, com 1.855.745 casos.



Consórcio de veículos de imprensa



O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia. E se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais.



O Ministério da Saúde informou na noite desta terça-feira que o Brasil contabilizou 1.154 óbitos causados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Segundo a pasta, são 95.819 mortos no total, sendo que 558 pessoas morreram nos últimos três dias. O número é diferente do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa devido, principalmente, ao horário de coleta dos dados.