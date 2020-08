SP registra 337 mortes e 15 mil novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas

O Estado de São Paulo registrou 337 mortes e 15.371 novos casos pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo informou o governo estadual nesta terça-feira, 4. No total, são 575.589 infectados e 23.702 óbitos.



Projeções feitas pelo Centro de Contingência contra a covid-19 estimam que o Estado de São Paulo pode ter entre 26 mil e 31 mil mortes pelo novo coronavírus até o dia 15 de agosto. Em números de casos confirmados da doença, a estimativa é de que, até esta data, o Estado tenha entre 620 mil a 720 mil casos. As estimativas foram apresentadas em coletiva de imprensa na última segunda-feira.



A taxa de ocupação dos leitos de UTI na Grande São Paulo é de 59,3%. No Estado, de 60,8%. O Estado tem 5.099 pacientes internados em leitos de terapia intensiva e 7.164 em leitos de enfermaria. São 383.713 casos recuperados e 72.109 altas hospitalares no total.



Segundo a secretaria de saúde, entre as pessoas que já tiveram confirmação para o novo coronavírus estão 268.406 homens e 301.262 mulheres.