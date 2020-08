Incêndio atinge fábrica de jeans no Brás

Um incêndio atingiu um galpão de tecidos no Brás, Centro de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 3, por volta das 3h20. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou dentro da fábrica de jeans, material muito inflamável, na Rua Caetano Pinto.



As chamas já foram controladas após 18 viaturas chegarem ao local e os agentes já estão na fase de rescaldo.



O fundo do galpão de tecidos é próximo a uma empresa de gás natural veicular.



Os bombeiros também atuaram para fazer o resfriamento das paredes para que o fogo não se espalhasse para o outro imóvel.



Não há registro de vítimas nem informações sobre o motivo do incêndio.



Ainda segundo a corporação, os dois imóveis estavam vazios.