Ciclovia da Marginal Pinheiros será reaberta na segunda-feira

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta sexta-feira, 31, a reabertura da ciclofaixa da Marginal Pinheiros, a partir da próxima segunda-feira, 3. A área de 22 km, de responsabilidade da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), foi fechada no início do período de quarentena, em 21 de março, e passou por um trabalho de melhorias e modernização. A revitalização teve apoio do Banco Santander e da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado) e foi conduzida pela empresa Farah Services, atual gestora da ciclofaixa.



Em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, o secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, a CPTM buscou um parceiro privado para gerir a ciclofaixa e, no início do ano, fechou um acordo com prazo de 36 meses para que a Farah Services cuide do local, com investimento de R$ 6 milhões no período - R$ 2,2 milhões já foram investidos.



"A CPTM promoverá uma economia de aproximada R$ 5,5 milhões, os quais vamos investir naquilo que é a nossa diretriz: o transporte de passageiros", informou o secretário sobre o repasse da gestão para a iniciativa privada.



Até o momento, já foram feitas melhorias como novas sinalizações de pontos, placas de orientações, guaritas de alvenaria com banheiro e ar-condicionado. O asfalto mais danificado foi refeito e foram retiradas as lombadas para dar acessibilidade às bicicletas adaptadas - hand bikes.



"As próximas melhorias são a implementação de pontos de apoio, sanitários acessíveis, novas sinalizações, e iluminação noturna - para que a ciclovia possa estar em funcionamento até mais tarde", disse Baldy. Ainda segundo o secretário, seguranças presenciais estarão na ciclovia durante todo o período de funcionamento, de segunda a domingo.



Na estação Vila Olímpia da CPTM também foi instalada uma estação de apoio aos ciclistas, com instalações de banheiro masculino, feminino e também um banheiro adaptado para pessoas com deficiência. Foram reformados também os 12 banheiros ao longo da ciclovia.



Devido ao andamento do plano de melhorias da ciclofaixa, parte do trecho na Marginal leste ficará interditada na região da Ponte Euzébio Matoso até o dia 14 de agosto, informou o governo. Os ciclistas poderão acessar pela passarela da Cidade Universitária, ir até o Jaguaré e voltar ou acessar pelo Parque do Povo ou Vila Olímpia e ir até a Ponte Euzébio Matoso.



Despoluição do Rio Pinheiros



A revitalização da ciclofaixa faz parte da iniciativa de recuperação do meio ambiente que inclui a despoluição do Rio Pinheiros. De acordo com o presidente da Sabesp, Benedito Braga, a companhia está investindo R$ 1,7 bilhão em obras e serviços, com benefícios para uma população de aproximadamente 3 milhões de pessoas. "Estamos patrocinando esta ciclovia, mas, ao mesmo tempo, estamos limpando o Rio Pinheiros. Em 2022, haverá um rio Pinheiros limpo", disse.