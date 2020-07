Prédio da PF em Brasília será desocupado em dezembro deste ano

(foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

A Polícia Federal mudará de sede em Brasília em meados de dezembro deste ano, deixando o prédio conhecido como "Máscara Negra", que fica no Setor de Autarquias Sul. Informações sobre mudança de espaço ocorrem há mais de 10 anos, mas desta vez a PF confirma que, de fato, a transferência é real.O órgão passará para o edifício Multibrasil Corporate, no Setor Comercial Norte, na Asa Norte. O objetivo da mudança é agrupar em um só local todas as unidades que compõem os órgãos centrais da PF. Hoje, as diversas áreas da corporação estão espalhadas por Brasília, como a Inteligência e setores que ficam na Superintendência da PF. A intenção é deixar todos no mesmo espaço. A PF afirma que o prédio é mais moderno, recém-inaugurado e possui tecnologias que o "Máscara Negra", que é da década de 60, não possui. De acordo com a corporação, não haverá custos para o órgão, "uma vez que vários contratos atuais serão encerrados, pois estão contemplados no condomínio do novo prédio". Em 2008, já se falava em mudança de sede, apontando a falta de infraestrutura e aumento de efetivo como alguns dos motivos. A PF anunciava que iria construir um mega edifício ecológico, além de mais tecnológico e seguro que o "Máscara Negra". A construção seria feita com orçamento do órgão no Setor de Autarquias Norte, em uma área de 100 mil metros quadrados, com previsão de concluir a primeira fase (65 mil m²) em três anos. Conforme noticiado na época, o complexo teria quatro torres com 17 andares cada, e todas receberiam um nome de personagens da mitologia grega. Na previsão, o prédio anunciado tinha restaurante, academia de musculação, praça cívica, heliponto, estande de tiro e sala de treinamento. O Máscara Negra foi utilizado durante a Ditadura Militar. Ali, censurava-se obras artísticas e planejava-se operações do regime autoritário.