Mudança em sistema fez com que SP não divulgasse casos e mortes pela covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo não divulgou nesta terça-feira, 28, o número de novos casos de covid-19 e as mortes pela doença. Segundo a pasta, um dos dois sistemas de extração de dados, o SIVEP, onde são cadastrados casos graves e óbitos, teve novos campos inseridos. Por causa disso, equipes de Tecnologia da Informação e Vigilância Epidemiológica estão readequando o processo. "As alterações impactaram no processo de extração automatizada realizada diariamente pela pasta estadual", informou a secretaria em nota.



Ainda de acordo com a pasta, os números serão divulgados após a conclusão dos processos e da conferência de dados. A secretaria também está qualificando os dados, para evitar duplicidade de registros relacionadas a uma mesma pessoa nos dois sistemas.



"A duplicidade pode ocorrer quando o paciente é atendido em duas ou mais entidades de saúde diferentes, evolui de caso leve para caso grave (com cadastros já inseridos no E-SUS que acabam sendo imputados também no SIVEP), ou faz mais de um exame com resultado positivo", afirma o texto, que não informa uma previsão para divulgação dos números, mas afirma que eles estarão disponíveis para consulta pública no site www.saopaulo.sp.gov.br/coronavírus.



O Pará também não encaminhou os dados a tempo de entrar no balanço fechado às 20h pelo consórcio de veículos da imprensa que reúne Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL. Nesta terça-feira, o Brasil completou seis semanas com média diária de mortes pelo novo coronavírus igual ou superior a mil. Nos últimos sete dias, foram 1.005 óbitos.