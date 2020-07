Após revisão, governo libera lote de 805 mil autorizações do auxílio emergencial; veja se você foi beneficiado

Governo estuda prorrogação do auxílio emergencial (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)



Após revisar pedidos de auxílio emergencial inicialmente negados, o governo liberou um novo lote do benefício, autorizando mais 805.318 pagamentos, no valor de R$600. A Caixa Econômica Federal ainda não divulgou quando os pagamentos serão efetivamente realizados.





Para conferir o resultado do requerimento, basta acessar o site da Dataprev (clique aqui)

Ao todo, foram aprovadas, aproximadamente, 67 milhões de pessoas para receber o ‘coronavoucher’, desde que o benefício começou a ser pago, em abril deste ano.



Prorrogação ou novo programa



O ministro da Economia, Paulo Guedes, e sua equipe não trabalham, oficialmente, com uma nova prorrogação do auxílio emergencial de R$600 para os trabalhadores informais e pessoas mais vulneráveis, apesar de o benefício ter dado um impulso na economia ao apoiar o consumo das famílias.



Interlocutores do ministro, contudo, não descartam uma nova extensão da medida. “Tudo é possível nesses tempos de grande incerteza”, informou uma fonte próxima do governo.