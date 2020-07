Estado do Rio registra 12.835 mortes por covid-19 até domingo e 134.419 curados

O Estado do Rio de Janeiro registra 12.835 óbitos por Covid-19, mais 27 mortes nas últimas 24 horas, e 156.325 casos confirmados de contaminação, informou a Secretaria de Estado de Saúde neste domingo, 26, dia em que os registros costumam ser mais baixos. Existem ainda 1.052 óbitos sendo investigados e 318 descartados. Até agora, 134.419 pacientes foram recuperados.



O maior número de óbitos ocorreu no Rio de Janeiro (8.023), seguido por São Gonçalo (571), Duque de Caxias (527), Nova Iguaçu (417), São João de Meriti (307), Niterói (292), Belford Roxo (206), Campos Dos Goytacazes (195), Magé (155), Itaboraí (150) e Petrópolis (134).



A cidade do Rio de Janeiro também lidera o número de casos de contaminação, com 69.570 pessoas, seguida de Niterói (8.682), São Gonçalo (7.879), Duque de Caxias (5.542), Macaé (5.184), Nova Iguaçu (4.006), Angra dos Reis (3.647), Itaboraí (3.182), Volta Redonda (3.100) e Campos dos Goytacazes (2.766).