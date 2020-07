Brasilienses estão morrendo em casa de COVID-19, com medo de ir ao hospital

Dor de cabeça, tosse e espirros. Todos sãocomuns tanto para a gripe quanto para a COVID-19. Muitas vezes, as semelhanças fazem com que pacientes demorem, ou sequer procurem cuidados médicos, preferindo ficar em casa a se expor em ambiente hospitalar.Tal atitude podevida ou morte no caso do novo coronavírus. Até o momento, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, por meio do Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), identificou 39 óbitos em residências causadas pelaNo primeiro semestre de 2020, o SVO registrou, no total, a remoção de 720 corpos. No mesmo período de 2020, esse número subiu para 987. No caso de dúvida, ossão claros: o indicado é procurar acompanhamento hospitalar o quanto antes.A infectologista do Hospital Águas Claras, Ana Helena Germoglio, lembra, ainda, que aé contraindicada. "Pacientes com a COVID-19 devem ficar atentos a sinais de piora clínica, que são, principalmente, febre persistente e falta de ar", detalha. "De forma alguma, o paciente deve retardar o, em caso de piora clínica, tentando obter êxito com terapias domiciliares. Compensa pecar pelo excesso", ressalta.O empresário Dartanhan Feitosa, 40 anos, demorou 10 dias, depois de o primeiro sintoma da COVID-19, para procurar um hospital. "A gente fica naquela de que não vai acontecer com a gente e, quando vê, estamos infectados", afirma. No início, ele teve febre, coriza e tosse. "Pelos sintomas de gripe, imaginei que não fosse nada sério", disse.O alerta para oaconteceu no momento em que surgiram dores mais fortes, e ele perdeu paladar e olfato. "Foi quando decidi ir ao médico." Depois da confirmação, retornou para casa e cumpriu os 14 dias em quarentena. "Se tivesse feito o teste antes, com certeza, teria me cuidado mais, para me recuperar logo. Às vezes, a gente quer fugir da notícia ruim, mas isso apenas atrapalha o tratamento da doença", avalia.