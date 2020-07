Estados Unidos confirmam 57,7 mil novos casos diários de covid-19

Os Estados Unidos confirmaram nas últimas 24 horas mais 57.777 casos de covid-19, e 473 novos óbitos. Os dados são do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês)



Como principal epicentro da pandemia no mundo, os Estados Unidos contabilizaram nesta terça-feira (21) 3,8 milhões de infecções por covid-19 confirmadas e 140.630 óbitos. De acordo com o CDC.



Globalmente



Os dados coletados pela Universidade Johns Hopkins mostram que o número de casos de covid-19 identificados ao redor do mundo ultrapassou a marca de 14,7 milhões de contágios e 611.599 mortes.



O Brasil segue como segundo país mais afetado pelo novo coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos, contabilizando 2.118.646 de casos e 80.120 mortes causadas pela doença, segundo a universidade.



Na sequência, como países que registram maior número de infecções, estão a Índia (1.155.354), Rússia (782.040), África do Sul (373.628) e o Peru (353.590)